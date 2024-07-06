Новый этап. Сын Зидана подписал контракт с Гранадой

Лука Зидан подписал контракт с "Гранадой". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По имеющейся информации, "Гранада" заплатила "Эйбару" отступные за 26-летнего голкипера. Отмечается, что контракт рассчитан на 3 года.

Напомним, в сезоне-2023/24 Зидан провел 44 матча за "Эйбар" в Сегунди, в которой пропустил 50 мячей.