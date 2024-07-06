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Жирона договорилась о подписании полузащитника Аякса Мизуи

Испания
Обновлено

На правах свободного агента

Жирона договорилась о подписании полузащитника Аякса Мизуи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" договорилась о подписании бывшего футболиста "Аякса" Габриэля Осеи Мизуи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

30 июня у полузащитника завершился контракт с амстердамцами, после чего он получил статус свободного агента. Поэтому Мизуи присоединится к испанцам на безвозмездной основе.

Пока есть только устная договоренность. Документы будут подписаны на следующей неделе.

Мизуи хотел присоединиться именно к Жироне. У него были и другие предложения, в частности – от "Лилля".

Футболист последние 12 лет провел в структуре "Аякса". За первую команду он не играл, всего несколько раз попадал на скамью для запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в один миллион евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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