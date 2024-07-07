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Жирона подпишет хавбека МЮ за 500 тысяч евро
Донни ван де Бека
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Жирона" подпишет хавбека "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека. Об этом сообщает Relevo.
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По информации источника, "Жирона" приобретет 27-летнего нидерландца ван де Бека у "МЮ" за 500 тысяч евро. Срок контракта ван де Бека с "красными дьяволами" истекает следующим летом.
Напомним, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Айнтрахте", он принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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