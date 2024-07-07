  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона подпишет хавбека МЮ за 500 тысяч евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона подпишет хавбека МЮ за 500 тысяч евро

Испания

Донни ван де Бека

Жирона подпишет хавбека МЮ за 500 тысяч евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Жирона" подпишет хавбека "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека. Об этом сообщает Relevo.

Читайте такжеУЕФА разрешил Жироне играть с Манчестер Сити в ЛЧ

По информации источника, "Жирона" приобретет 27-летнего нидерландца ван де Бека у "МЮ" за 500 тысяч евро. Срок контракта ван де Бека с "красными дьяволами" истекает следующим летом.

Напомним, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Айнтрахте", он принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне
yellow-arrow
Жирона договорилась о подписании полузащитника Аякса Мизуи
yellow-arrow
Новый этап. Сын Зидана подписал контракт с Гранадой
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости