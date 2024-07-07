  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги

Испания

Мадридский Реал может остаться без качественного запасного голкипера

Лунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги

Твіттер Кепа Арісабалага

Новина українською

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который в прошлом сезоне выступал за "Реал Мадрид" на правах аренды, может перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщает Marca.

По информации издания, Кепа Аррисабалага может вернуться в мадридский "Реал" в случае ухода Андрея Лунина, но украинский голкипер еще не принял решение относительно своего будущего в "Реале".

Читайте такжеХетафе близок к подписанию молодого воспитанника мадридского Реала

Отмечается, что если Лунин не согласится быть вторым номером после Тибо Куртуа в "Реал Мадриде", то клуб обратится к Аррисабалаге. Однако, если 29-летний испанец перейдет в саудовский "Аль-Иттихад", тогда "сливочным" нужно будет искать нового, качественного голкипера для подмены Тибо Куртуа.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл "на ноль", а Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграв "на ноль".

По теме
yellow-arrow
Жирона подпишет хавбека МЮ за 500 тысяч евро
yellow-arrow
Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне
yellow-arrow
Жирона договорилась о подписании полузащитника Аякса Мизуи
Андрей Полунин Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости