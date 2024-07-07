Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диего Льоренте вернулся в Ла Лигу: подписал контракт со середняком
Будет выступать в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский центральный защитник Диего Льоренте станет футболистом "Бетиса". Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.
"Лидс" получит за трансфер игрока три миллиона евро. Сразу несколько клубов хотели заполучить Диего в свои ряды, однако “Бетис” убедил футболиста проектом.
С января 2023 года Льоренте выступал в “Роме” в оренде. На его счету 54 матча за итальянскую команду.
В "Лидс" Диего перешел из "Реал Сосьедад" в сентябре 2020 года за 20 миллионов евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7 млн евро.
В прошлом сезоне "Бетис" занял седьмое место в Ла Лиге. Эта позиция позволяет принять участие в квалификационном раунде Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро
- Англия и Нидерланды в полуфинале, Рух разгромил чемпиона Австрии, спарринг Шахтера. Главные новости за 6 июня
- Тебас: Реал с Мбаппе не станет чемпионом за восемь туров до конца Ла Лиги
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО