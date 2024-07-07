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Диего Льоренте вернулся в Ла Лигу: подписал контракт со середняком

Испания

Будет выступать в еврокубках

Диего Льоренте вернулся в Ла Лигу: подписал контракт со середняком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский центральный защитник Диего Льоренте станет футболистом "Бетиса". Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.

"Лидс" получит за трансфер игрока три миллиона евро. Сразу несколько клубов хотели заполучить Диего в свои ряды, однако “Бетис” убедил футболиста проектом.

С января 2023 года Льоренте выступал в “Роме” в оренде. На его счету 54 матча за итальянскую команду.

В "Лидс" Диего перешел из "Реал Сосьедад" в сентябре 2020 года за 20 миллионов евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7 млн ​​евро.

В прошлом сезоне "Бетис" занял седьмое место в Ла Лиге. Эта позиция позволяет принять участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

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Бетис (Севилья) Лидс Юнайтед Диего Льоренте Рома
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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