Диего Льоренте вернулся в Ла Лигу: подписал контракт со середняком

Испанский центральный защитник Диего Льоренте станет футболистом "Бетиса". Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.

"Лидс" получит за трансфер игрока три миллиона евро. Сразу несколько клубов хотели заполучить Диего в свои ряды, однако “Бетис” убедил футболиста проектом.

С января 2023 года Льоренте выступал в “Роме” в оренде. На его счету 54 матча за итальянскую команду.

В "Лидс" Диего перешел из "Реал Сосьедад" в сентябре 2020 года за 20 миллионов евро. Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7 млн ​​евро.

В прошлом сезоне "Бетис" занял седьмое место в Ла Лиге. Эта позиция позволяет принять участие в квалификационном раунде Лиги конференций.