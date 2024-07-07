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Атлетик продлил контракт с ключевым игроком

Испания

Он из центра поля

Атлетик продлил контракт с ключевым игроком

Фото: Атлетік

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"Атлетик" объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником Алексом Беренгером. Новое соглашение будет действовать до лета 2027-го года.

Беренгер выступает за "Атлетик" с 2020-го года. В сезоне 2023/24 футболист провел 41 матч, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Рыночная стоимость игрока - 11,5 миллионов евро. В своих карьере выступал также за "Осасуну" и "Торино".

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Источник:
Атлетік
Опубликовал: Виктор Иванчук
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