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Атлетик продлил контракт с ключевым игроком
Он из центра поля
Фото: Атлетік
"Атлетик" объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником Алексом Беренгером. Новое соглашение будет действовать до лета 2027-го года.
Беренгер выступает за "Атлетик" с 2020-го года. В сезоне 2023/24 футболист провел 41 матч, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
???? #Berenguer2027— Athletic Club (@AthleticClub) July 7, 2024
Vamos con todo.#AthleticClub ???? pic.twitter.com/un1ubbbfCL
Рыночная стоимость игрока - 11,5 миллионов евро. В своих карьере выступал также за "Осасуну" и "Торино".
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Источник:Атлетік
Опубликовал: Виктор Иванчук
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