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Японец Такума Асано - игрок Мальорки
Контракт с новым клубом рассчитан на два года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Такума Асано был одним из немногих игроков, которые хорошо себя проявили в "Бохуме" и помог команде спастись от вылета во Вторую Бундеслигу. Впрочем, японец не продлил контракт с немецким клубом и покинул свободным агентом этим летом.
Теперь 29-летний нападающий нашел себе новую команду - испанскую "Мальорку". Игрок подписал контракт с "красно-черными", который будет действовать до конца июня 2026 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Такума Асано провел 32 матча, где отметился 7 голами и результативной передачей.
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