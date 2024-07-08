Японец Такума Асано - игрок Мальорки

Такума Асано был одним из немногих игроков, которые хорошо себя проявили в "Бохуме" и помог команде спастись от вылета во Вторую Бундеслигу. Впрочем, японец не продлил контракт с немецким клубом и покинул свободным агентом этим летом.

Теперь 29-летний нападающий нашел себе новую команду - испанскую "Мальорку". Игрок подписал контракт с "красно-черными", который будет действовать до конца июня 2026 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Такума Асано провел 32 матча, где отметился 7 голами и результативной передачей.