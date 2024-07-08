Араухо может бесплатно покинуть Барселону в 2026 году

Известно условие, по которому Рональд Араухо может уйти из "Барселоны" на правах свободного агента.

По информации от издания Sport, защитник рассчитывает на значительное повышение заработной платы, которую ему обещал каталонский клуб ещё в 2022 году. Отмечается, что Араухо намерен зарабатывать примерно ту же сумму, что и в случае потенциального переезда в АПЛ или Бундеслигу.

Напомним, что наибольший интерес к кандидатуре 25-летнего уругвайца ранее проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Контракт Рональда с "Барселоной" истекает летом 2026 года.

На данный момент Араухо находится в расположении сборной Уругвая на Кубке Америки-2024. В матче 1/4 финала против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти) центрбек получил травму и рискует не сыграть в полуфинале турнира с Колумбией.