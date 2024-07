Лапорта - о Уильямсе: Мне очень нравится Нико. Финансово мы можем позволить себе его подписать

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о потенциальном трансфере вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

Контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до лета 2027 года. На данный момент 21-летний вингер выступает в составе сборной Испании на Евро-2024.

???????????? Barça president Laporta on Nico Williams: “I like Nico, a lot. I can say that financially we can make it happen”.



“It’s result of work that has been done over all these years to reach this point. We could, of course, face a signing of this level”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/VtzoIbalK5