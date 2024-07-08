Лапорта - о Уильямсе: Мне очень нравится Нико. Финансово мы можем позволить себе его подписать

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о потенциальном трансфере вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

"Мне очень нравится Нико. Могу сказать, что в финансовом плане мы можем осуществить эту сделку.

Это результат работы, которая велась все эти годы, чтобы достичь этой точки. Конечно, мы могли бы столкнуться с приобретением такого уровня", — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Catalunya Radio.