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Лапорта - о Уильямсе: Мне очень нравится Нико. Финансово мы можем позволить себе его подписать

Испания

У каталонцев не так всё плохо с финансами

Лапорта - о Уильямсе: Мне очень нравится Нико. Финансово мы можем позволить себе его подписать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о потенциальном трансфере вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

"Мне очень нравится Нико. Могу сказать, что в финансовом плане мы можем осуществить эту сделку.

Это результат работы, которая велась все эти годы, чтобы достичь этой точки. Конечно, мы могли бы столкнуться с приобретением такого уровня", — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Catalunya Radio.

Контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до лета 2027 года. На данный момент 21-летний вингер выступает в составе сборной Испании на Евро-2024.

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Жоан Лапорта Барселона трансфер Нико Уильямс
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
08.07.2024 в 15:38
Дык покупай Лапортус, покупай!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
08.07.2024 в 15:38
Дык покупай Лапортус, покупай!
Ответить
0
0

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