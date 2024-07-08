Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта - о Уильямсе: Мне очень нравится Нико. Финансово мы можем позволить себе его подписать
У каталонцев не так всё плохо с финансами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос о потенциальном трансфере вингера "Атлетика" Нико Уильямса.
"Мне очень нравится Нико. Могу сказать, что в финансовом плане мы можем осуществить эту сделку.
Это результат работы, которая велась все эти годы, чтобы достичь этой точки. Конечно, мы могли бы столкнуться с приобретением такого уровня", — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Catalunya Radio.
Контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до лета 2027 года. На данный момент 21-летний вингер выступает в составе сборной Испании на Евро-2024.
???????????? Barça president Laporta on Nico Williams: “I like Nico, a lot. I can say that financially we can make it happen”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024
“It’s result of work that has been done over all these years to reach this point. We could, of course, face a signing of this level”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/VtzoIbalK5
Популярное сейчас
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- GdS: Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Комментарии 1