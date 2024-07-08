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Севилья близка к подписанию хавбека из Атлетико Мадрид - Романо
В настоящее время ведутся переговоры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Севилья" ведет активные переговоры о подписании полузащитника Сауля Ньигеса из "Атлетико Мадрид".
По информации Фабрицио Романо, 29-летний испанец не входит в планы главного тренера команды Диего Симеоне. Поэтому "Севилья" планирует договориться с игроком о трехлетнем контракте.
Ньигес в сезоне 2023/24 за "Атлетико" забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 49 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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