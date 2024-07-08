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Атлетико планирует подписать аргентинского голкипера из ПСВ
Испанцы ищут замену Облаку
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак, вероятно, покинет клуб во время текущего трансферного окна. Поэтому команде нужно найти замену.
"Атлетико" уже начал переговоры с вратарем "ПСВ" Вальтером Бенитесом. Мадридский клуб предложил игроку долгосрочный контракт.
Бенитес присоединился к "ПСВ" в 2022 году из "Ниццы" как свободный агент.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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