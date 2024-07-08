Перес не исключает участия в выборах президента Реала в 2025 году

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который находится на этом посту уже 21 год, не исключает возможности баллотироваться на очередной срок в 2025 году. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

77-летний Перес, который впервые возглавил "Реал" в 2000 году, вернулся на пост президента в 2009 году. Флорентино также утверждает, что чувствует себя сильным и готовым к новым вызовам.

С 2006 года выборы не проводились с более чем одним кандидатом. С тех пор Перес выиграл четыре срока без всякой оппозиции. Если он решит баллотироваться снова, нет никаких сомнений, что он победит.