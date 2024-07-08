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Перес не исключает участия в выборах президента Реала в 2025 году

Испания

До выборов остался год

Перес не исключает участия в выборах президента Реала в 2025 году

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который находится на этом посту уже 21 год, не исключает возможности баллотироваться на очередной срок в 2025 году. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

77-летний Перес, который впервые возглавил "Реал" в 2000 году, вернулся на пост президента в 2009 году. Флорентино также утверждает, что чувствует себя сильным и готовым к новым вызовам.

С 2006 года выборы не проводились с более чем одним кандидатом. С тех пор Перес выиграл четыре срока без всякой оппозиции. Если он решит баллотироваться снова, нет никаких сомнений, что он победит.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
08.07.2024 в 20:29
Скорее бы начался розыгрыш Кубка Переса.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
08.07.2024 в 20:29
Скорее бы начался розыгрыш Кубка Переса.
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.07.2024 в 20:11
Скорее путина поменяют на кого другого, чем этого.
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
08.07.2024 в 20:27
А друг -барелох де ? Отримує 30 серебреників за наведення ракети ?
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0
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