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Перес не исключает участия в выборах президента Реала в 2025 году
До выборов остался год
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который находится на этом посту уже 21 год, не исключает возможности баллотироваться на очередной срок в 2025 году. Об этом сообщает испанское издание Relevo.
77-летний Перес, который впервые возглавил "Реал" в 2000 году, вернулся на пост президента в 2009 году. Флорентино также утверждает, что чувствует себя сильным и готовым к новым вызовам.
С 2006 года выборы не проводились с более чем одним кандидатом. С тех пор Перес выиграл четыре срока без всякой оппозиции. Если он решит баллотироваться снова, нет никаких сомнений, что он победит.
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