Сельта близка к подписанию молодого вингера мексиканской Пачуки

"Сельта" завершает соглашение с "Пачукой" о переходе Эмилио Родригеса. 21-летний вингер играет на обоих флангах, а также на позиции левого защитника, за которого клуб из Виго заплатит около 2 млн евро, зато половина прав останется за мексиканским клубом.

Он подпишет долгосрочный контракт и будет игроком основного состава клуба. "Сельта" надеется объявить о его подписании в ближайшие несколько часов, и если это произойдет, то он станет первым подписанием сезона 2024-25.

Добавим, что в прошлом сезоне Эмилио Родригес провел 42 матча, где отметился 4 голами и 4 ассистами.