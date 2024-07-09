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Сельта близка к подписанию молодого вингера мексиканской Пачуки
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Сельта" завершает соглашение с "Пачукой" о переходе Эмилио Родригеса. 21-летний вингер играет на обоих флангах, а также на позиции левого защитника, за которого клуб из Виго заплатит около 2 млн евро, зато половина прав останется за мексиканским клубом.
Он подпишет долгосрочный контракт и будет игроком основного состава клуба. "Сельта" надеется объявить о его подписании в ближайшие несколько часов, и если это произойдет, то он станет первым подписанием сезона 2024-25.
Добавим, что в прошлом сезоне Эмилио Родригес провел 42 матча, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
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