Опытный голкипер Адриан возвращается в родной Бетис

"Бетис" пополнил свои ряды опытным голкипером Адрианом. Испанец возвращается в родной клуб, с которым подписал контракт до 2026 года.

Адриан Сан Мигель воспитывался в юношеских рядах "Бетиса" с десятилетнего возраста, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. Летом 2013 года он перешел в "Вест Хэм", где оставался на высоком уровне в течение шести лет, что затем привело к переходу в "Ливерпуль". За последние пять лет в составе "красных" он выиграл семь титулов (Премьер-лига, Кубок Англии, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и дважды Кубок Лиги).

Добавим, что последний раз Адриан появлялся на поле в официальных матчах в финале Суперкубка Англии против "Манчестер Сити" летом 2022 года.