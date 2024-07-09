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Опытный голкипер Адриан возвращается в родной Бетис
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" пополнил свои ряды опытным голкипером Адрианом. Испанец возвращается в родной клуб, с которым подписал контракт до 2026 года.
Адриан Сан Мигель воспитывался в юношеских рядах "Бетиса" с десятилетнего возраста, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. Летом 2013 года он перешел в "Вест Хэм", где оставался на высоком уровне в течение шести лет, что затем привело к переходу в "Ливерпуль". За последние пять лет в составе "красных" он выиграл семь титулов (Премьер-лига, Кубок Англии, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и дважды Кубок Лиги).
Добавим, что последний раз Адриан появлялся на поле в официальных матчах в финале Суперкубка Англии против "Манчестер Сити" летом 2022 года.
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