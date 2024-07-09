Реал не волнуется из-за предложения МЮ по трансферу защитника Лилля

Мадридский "Реал" не волнуется из-за предложения "Манчестер Юнайтед" по трансферу защитника "Лилля" Лени Йоро.

По информации Фабрицио Романо, испанцы знают о желании Йоро присоединиться к ним. Договор с футболистом может быть заключен этим летом за 60 млн евро или же "Реал" подождет до июня 2025 года, чтобы подписать Лени как свободного агента.

Йоро в сезоне 2023/24 Лиги 1 сыграл 44 матча, в которых забил 3 гола.

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