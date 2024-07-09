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Восстановление после травмы звездного защитника сборной Австрии и Реала затягивается

Испания
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Восстановление после травмы звездного защитника сборной Австрии и Реала затягивается

Фото: twitter.com/realmadrid

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Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба еще не сыграл ни одного матча в этом году.

Опытный футболист не играет с декабря 2023 года из-за разрыва крестообразных связок колена, который он получил в матче против "Вильярреала".

По данным издания AS, восстановление Алабы затягивается и может продлиться до 2025 года, намного дольше, чем ожидалось изначально. Сейчас Давиду тяжело самостоятельно передвигаться, и неизвестно, когда игрок сможет вернуться к тренировкам.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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