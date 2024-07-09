Восстановление после травмы звездного защитника сборной Австрии и Реала затягивается

Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба еще не сыграл ни одного матча в этом году.

Опытный футболист не играет с декабря 2023 года из-за разрыва крестообразных связок колена, который он получил в матче против "Вильярреала".

По данным издания AS, восстановление Алабы затягивается и может продлиться до 2025 года, намного дольше, чем ожидалось изначально. Сейчас Давиду тяжело самостоятельно передвигаться, и неизвестно, когда игрок сможет вернуться к тренировкам.