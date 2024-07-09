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Восстановление после травмы звездного защитника сборной Австрии и Реала затягивается
Плохие новости для игрока
Фото: twitter.com/realmadrid
Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба еще не сыграл ни одного матча в этом году.
Опытный футболист не играет с декабря 2023 года из-за разрыва крестообразных связок колена, который он получил в матче против "Вильярреала".
По данным издания AS, восстановление Алабы затягивается и может продлиться до 2025 года, намного дольше, чем ожидалось изначально. Сейчас Давиду тяжело самостоятельно передвигаться, и неизвестно, когда игрок сможет вернуться к тренировкам.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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