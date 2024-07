Источник: Нико Уильямс согласовал контракт с Барселоной

Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс находится в шаге от перехода в "Барселону".

По информации от журналиста Давида Бернабеу, 21-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

Детали будущей сделки пока не разглашаются. Сумма отступных, прописанных в контракте Уильямса с "Атлетиком", составляет 58 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нико отличился 5 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 31 матче Ла Лиги, а также стал обладателем Кубка Испании.

