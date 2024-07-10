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Источник: Нико Уильямс согласовал контракт с Барселоной
Сделка близка к заключению
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс находится в шаге от перехода в "Барселону".
По информации от журналиста Давида Бернабеу, 21-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.
Детали будущей сделки пока не разглашаются. Сумма отступных, прописанных в контракте Уильямса с "Атлетиком", составляет 58 миллионов евро.
В прошлом сезоне Нико отличился 5 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 31 матче Ла Лиги, а также стал обладателем Кубка Испании.
????????????| ????????????????????????????????: FC Barcelona have reached principle AGREEMENT with Nico Williams on personal terms. @DBR8 ???????????? pic.twitter.com/KudSZKppaa— Managing Barça (@ManagingBarca) July 10, 2024
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