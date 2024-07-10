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Источник: Нико Уильямс согласовал контракт с Барселоной

Испания

Сделка близка к заключению

Источник: Нико Уильямс согласовал контракт с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс находится в шаге от перехода в "Барселону".

По информации от журналиста Давида Бернабеу, 21-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

Детали будущей сделки пока не разглашаются. Сумма отступных, прописанных в контракте Уильямса с "Атлетиком", составляет 58 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нико отличился 5 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 31 матче Ла Лиги, а также стал обладателем Кубка Испании.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.07.2024 в 12:46
Фло Перес в ужасе...
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.07.2024 в 12:46
Фло Перес в ужасе...
Ответить
0
0

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