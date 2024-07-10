Реал объявил дату презентации Мбаппе как нового игрока клуба

"Реал" объявил, что презентация Килиана Мбаппе как нового игрока клуба состоится в следующий вторник, 16 июля.

Церемония состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени, его будет вести президент "Реала" Флорентино Перес. После официальной части Мбаппе ответит на вопросы журналистов.

Напомним, что в начале июня мадридский "Реал" официально объявил о переходе Мбаппе из "ПСЖ" на правах свободного агента.