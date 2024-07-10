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Реал объявил дату презентации Мбаппе как нового игрока клуба

Испания
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Церемония состоится 16 июля

Реал объявил дату презентации Мбаппе как нового игрока клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" объявил, что презентация Килиана Мбаппе как нового игрока клуба состоится в следующий вторник, 16 июля.

Церемония состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени, его будет вести президент "Реала" Флорентино Перес. После официальной части Мбаппе ответит на вопросы журналистов.

Напомним, что в начале июня мадридский "Реал" официально объявил о переходе Мбаппе из "ПСЖ" на правах свободного агента.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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