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Алькантара присоединится к тренерскому штабу Барселоны - СМИ

Испания
Обновлено

33-летний испанец недавно завершил игровую карьеру

Алькантара присоединится к тренерскому штабу Барселоны - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны", "Ливерпуля", "Баварии" Тьяго Алькантара недавно объявил о завершении карьеры. 33-летний испанец решил начать тренерскую деятельность.

Как сообщает издание Sport, Алькантара присоединится к тренерскому штабу "Барселоны" под руководством Ханса-Дитера Флика.

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Официально должность Тьяго в команде пока не определена, но ожидается, что он будет помогать Флику в различных аспектах подготовки и работы с игроками.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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