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Алькантара присоединится к тренерскому штабу Барселоны - СМИ
33-летний испанец недавно завершил игровую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны", "Ливерпуля", "Баварии" Тьяго Алькантара недавно объявил о завершении карьеры. 33-летний испанец решил начать тренерскую деятельность.
Как сообщает издание Sport, Алькантара присоединится к тренерскому штабу "Барселоны" под руководством Ханса-Дитера Флика.
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Официально должность Тьяго в команде пока не определена, но ожидается, что он будет помогать Флику в различных аспектах подготовки и работы с игроками.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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