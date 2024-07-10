  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал сообщил, под каким номером будет выступать Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал сообщил, под каким номером будет выступать Мбаппе

Испания
Обновлено

Это номер 9

Реал сообщил, под каким номером будет выступать Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" продолжает подготовку к сезону 2024/25. Испанцы сообщили, какой будет носить их новичок.

Килиан Мбаппе начнет карьеру в новом клубе в футболке с номером 9. Это та самая цифра, которую носил Криштиану Роналду, кумир 25-летнего футболиста, в своем первом сезоне в "Реале".

Напомним, что в начале июня испанцы официально объявили о переходе Мбаппе из "ПСЖ" на правах свободного агента.

Читайте такжеРеал объявил дату презентации Мбаппе как нового игрока клуба
По теме
yellow-arrow
Алькантара присоединится к тренерскому штабу Барселоны - СМИ
yellow-arrow
Реал объявил дату презентации Мбаппе как нового игрока клуба
yellow-arrow
Источник: Нико Уильямс согласовал контракт с Барселоной
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости