Испания
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Реал сообщил, под каким номером будет выступать Мбаппе
Это номер 9
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" продолжает подготовку к сезону 2024/25. Испанцы сообщили, какой будет носить их новичок.
Килиан Мбаппе начнет карьеру в новом клубе в футболке с номером 9. Это та самая цифра, которую носил Криштиану Роналду, кумир 25-летнего футболиста, в своем первом сезоне в "Реале".
Напомним, что в начале июня испанцы официально объявили о переходе Мбаппе из "ПСЖ" на правах свободного агента.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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