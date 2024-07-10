Реал сообщил, под каким номером будет выступать Мбаппе

"Реал Мадрид" продолжает подготовку к сезону 2024/25. Испанцы сообщили, какой будет носить их новичок.

Килиан Мбаппе начнет карьеру в новом клубе в футболке с номером 9. Это та самая цифра, которую носил Криштиану Роналду, кумир 25-летнего футболиста, в своем первом сезоне в "Реале".

Напомним, что в начале июня испанцы официально объявили о переходе Мбаппе из "ПСЖ" на правах свободного агента.