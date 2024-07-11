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Президент Вильярреала сядет за решётку за налоговые махинации

Испания
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Президент Вильярреала сядет за решётку за налоговые махинации

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Вильярреала" Фернандо Роч приговорен к 11 месяцам и 28 дням тюремного заключения за налоговые махинации. Об этом сообщает AS.

Также обвинения были выдвинуты в адрес ещё 11 человек из структуры испанского клуба.

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Отмечается, что фигуранты дела проводили манипуляции, касающиеся реконструкции домашнего стадиона "жёлтой субмарины", предоставив неверные сведения о стоимости работ в 2004 и 2005 годах для избежания уплаты налогов. Речь идёт о воровстве 525 440 евро.

По итогам прошлого сезона "Вильярреал" занял восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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