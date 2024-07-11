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Атлетико представил новую форму на следующий сезон

Испания

Вдохновение черпали из сезона почти 20-летней давности

Атлетико представил новую форму на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Новина українською

"Атлетико" представил новый комплект домашней формы на следующий сезон 2024/25.

"Наша новая игровая форма отдает дань уважения памятному сезону 1995/96, когда мы оформили легендарный дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок Испании.

Сочетая традиции и современность, новая футболка имеет синий воротник, а между толстыми красно-белыми полосами вертикально проходят элегантные параллельные линии красного и синего цветов, которые чередуются и сочетаются в тонких градиентах", - говорится в сообщении пресс-службы "матрасников".

Техническим спонсором мадридского клуба является компания Nike.

Прошлый сезон "Атлетико" закончил на четвертой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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Атлетико (Мадрид) форма
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Источник:
Atletico de Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
11.07.2024 в 13:52
Ну вот, теперь матрасы настоящие, хоть солому в них набивай. ))
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
11.07.2024 в 13:52
Ну вот, теперь матрасы настоящие, хоть солому в них набивай. ))
Ответить
0
0

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