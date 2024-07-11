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Атлетико представил новую форму на следующий сезон
Вдохновение черпали из сезона почти 20-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико" представил новый комплект домашней формы на следующий сезон 2024/25.
"Наша новая игровая форма отдает дань уважения памятному сезону 1995/96, когда мы оформили легендарный дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок Испании.
Сочетая традиции и современность, новая футболка имеет синий воротник, а между толстыми красно-белыми полосами вертикально проходят элегантные параллельные линии красного и синего цветов, которые чередуются и сочетаются в тонких градиентах", - говорится в сообщении пресс-службы "матрасников".
Техническим спонсором мадридского клуба является компания Nike.
Прошлый сезон "Атлетико" закончил на четвертой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
PIEL ATLÉTICA ❤️???? pic.twitter.com/TsfsSHze2I— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 11, 2024
???????????? pic.twitter.com/TOofk0w7Qu— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 11, 2024
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