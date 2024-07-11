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Новичок Сегунды подписал одного из сыновей Зидана

Испания
Новичок Сегунды подписал одного из сыновей Зидана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Пресс-служба испанской "Кордовы" сообщила о подписании центрального полузащитника "Реал Мадрид Кастильи" Тео Зидана.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два сезона.

Отметим, что Тео является третьим сыном легендарного Зинедина Зидана.

В прошлом сезоне Зидан-младший забил два гола и отдал 4 ассиста в 37 матчах в третьем дивизионе Испании.

"Кордова", в свою очередь, по итогам сезона 2023-24 завоевала путевку в Сегунду Б (вторую испанскую лигу).
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Сегунда Тео Зидан Реал Мадрид Кастилья
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Источник:
Cordoba
Опубликовал: Александр Бураков
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