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Новичок Сегунды подписал одного из сыновей Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба испанской "Кордовы" сообщила о подписании центрального полузащитника "Реал Мадрид Кастильи" Тео Зидана. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. Отметим, что Тео является третьим сыном легендарного Зинедина Зидана. В прошлом сезоне Зидан-младший забил два гола и отдал 4 ассиста в 37 матчах в третьем дивизионе Испании. "Кордова", в свою очередь, по итогам сезона 2023-24 завоевала путевку в Сегунду Б (вторую испанскую лигу).
ℹ️ COMUNICADO OFICIAL || Théo Zidane, nuevo jugador del #CórdobaCF ⚽????https://t.co/SEG9AsWiSO pic.twitter.com/VfJcm84Dc0— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 11, 2024
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Источник:Cordoba
Опубликовал: Александр Бураков
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