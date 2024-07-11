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Президент Атлетик Бильбао - об Уильямсе: Мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков
Джон Уриарте высказался о будущем вингера Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Атлетик Бильбао" Джон Уриарте рассказал о будущем звезды команды Нико Уильямса.
"У нас есть топ-проект без ограничений, и мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков, таких как Нико Уильямс".
"Нико постоянно задают слишком много вопросов о его будущем. Мы просим уважения", - додов Уриарте.
У Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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