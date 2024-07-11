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Президент Атлетик Бильбао - об Уильямсе: Мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков

Испания

Джон Уриарте высказался о будущем вингера Атлетик

Президент Атлетик Бильбао - об Уильямсе: Мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Атлетик Бильбао" Джон Уриарте рассказал о будущем звезды команды Нико Уильямса.

"У нас есть топ-проект без ограничений, и мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков, таких как Нико Уильямс".

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"Нико постоянно задают слишком много вопросов о его будущем. Мы просим уважения", - додов Уриарте.

У Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.

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Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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