Президент "Атлетик Бильбао" Джон Уриарте рассказал о будущем звезды команды Нико Уильямса.

"У нас есть топ-проект без ограничений, и мы можем позволить себе иметь в клубе лучших игроков, таких как Нико Уильямс".

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"Нико постоянно задают слишком много вопросов о его будущем. Мы просим уважения", - додов Уриарте.

У Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.