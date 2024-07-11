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Жирона осуществила трансфер хавбека из Манчестер Юнайтед

Испания

Донни ван де Бек - игрок Жироны

Жирона осуществила трансфер хавбека из Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Жирона" объявила о подписании полузащитника Донни ван де Бека.

Игрок будет сотрудничать с испанским клубом на протяжении четырех сезонов. Сумма трансфера не сообщается, но ранее СМИ писали о 500 тысячах евро.

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Напомним, Донни вторую часть прошлого сезона выступал за "Айнтрахт" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

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Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Жирона
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Источник:
girona
Опубликовал: Екатерина Власова
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