Жирона осуществила трансфер хавбека из Манчестер Юнайтед

"Жирона" объявила о подписании полузащитника Донни ван де Бека.

Игрок будет сотрудничать с испанским клубом на протяжении четырех сезонов. Сумма трансфера не сообщается, но ранее СМИ писали о 500 тысячах евро.

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Напомним, Донни вторую часть прошлого сезона выступал за "Айнтрахт" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".