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Жирона осуществила трансфер хавбека из Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек - игрок Жироны
Фото: twitter.com/ManUtd
"Жирона" объявила о подписании полузащитника Донни ван де Бека.
Игрок будет сотрудничать с испанским клубом на протяжении четырех сезонов. Сумма трансфера не сообщается, но ранее СМИ писали о 500 тысячах евро.
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WELCOME DONNY! ????— Girona FC (@GironaFC_Engl) July 11, 2024
????https://t.co/1RTDzjuInz pic.twitter.com/mH59c4cFTW
Напомним, Донни вторую часть прошлого сезона выступал за "Айнтрахт" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".
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Источник:girona
Опубликовал: Екатерина Власова
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