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"Я ему это каждый день говорю". Карвахаль призывает Родри подписать контракт с Реалом

Испания
Обновлено

Даниэль считает, что Родри идеально подходит мадридскому клубу

"Я ему это каждый день говорю". Карвахаль призывает Родри подписать контракт с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль призвал полузащитника "Манчестер Сити" Родри подписать контракт с мадридским клубом.

"Я ему говорю каждый день, чтобы он покинул "Ман Сити" и приехал в Мадрид. Родри нам нужен".

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"Он говорит мне, что у него контракт... но он был бы идеальным игроком для нас", - добавил Карвахаль.

Напомним, что у Родри договор со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Даниэль Карвахаль Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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