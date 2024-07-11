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"Я ему это каждый день говорю". Карвахаль призывает Родри подписать контракт с Реалом
Даниэль считает, что Родри идеально подходит мадридскому клубу
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль призвал полузащитника "Манчестер Сити" Родри подписать контракт с мадридским клубом.
"Я ему говорю каждый день, чтобы он покинул "Ман Сити" и приехал в Мадрид. Родри нам нужен".
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"Он говорит мне, что у него контракт... но он был бы идеальным игроком для нас", - добавил Карвахаль.
Напомним, что у Родри договор со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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