"Я ему это каждый день говорю". Карвахаль призывает Родри подписать контракт с Реалом

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль призвал полузащитника "Манчестер Сити" Родри подписать контракт с мадридским клубом.

"Я ему говорю каждый день, чтобы он покинул "Ман Сити" и приехал в Мадрид. Родри нам нужен".

"Он говорит мне, что у него контракт... но он был бы идеальным игроком для нас", - добавил Карвахаль.

Напомним, что у Родри договор со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.