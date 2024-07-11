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Севилья арендует хавбека Арсенала - Романо
Игрок вскоре должен пройти медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" арендует полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонгу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, испанский клуб будет иметь возможность выкупить игрока за 12 миллионов евро. Футболист вскоре должен пройти медицинское обследование.
Напомним, что Локонга присоединился к "Арсеналу" из берлинского "Андерлехта" за 17,5 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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