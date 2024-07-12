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Защитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой
Хорошие новости для игрока
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде принял участие в первой тренировке команды с января.
Во время занятия под руководством нового тренера команды Ханса-Дитера Флика Бальде работал вместе со своими товарищами по команде. Это означает, что игрок полностью восстановился после повреждения.
Напомним, что у Алехандро была травма подколенного сухожилия.
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Источник:fcbarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 01:20
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