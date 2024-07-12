  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой

Испания

Хорошие новости для игрока

Защитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде принял участие в первой тренировке команды с января.

Во время занятия под руководством нового тренера команды Ханса-Дитера Флика Бальде работал вместе со своими товарищами по команде. Это означает, что игрок полностью восстановился после повреждения.

Напомним, что у Алехандро была травма подколенного сухожилия.

Читайте такжеЯмаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы
По теме
yellow-arrow
Севилья арендует хавбека Арсенала - Романо
yellow-arrow
"Я ему это каждый день говорю". Карвахаль призывает Родри подписать контракт с Реалом
yellow-arrow
Арсенал начал переговоры по Лунину, - источник
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fcbarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 01:20
Очередной шлак
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 01:20
Очередной шлак
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
12.07.2024 в 00:29
Уже аж стали забывать за Бальде. А он есть.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости