Защитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде принял участие в первой тренировке команды с января.

Во время занятия под руководством нового тренера команды Ханса-Дитера Флика Бальде работал вместе со своими товарищами по команде. Это означает, что игрок полностью восстановился после повреждения.

Напомним, что у Алехандро была травма подколенного сухожилия.