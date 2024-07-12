Иньеста: Переход Нико Уильямса вывел бы Барселону на новый уровень

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился своим мнением относительно возможном трансфера вингера "Атлетика" Нико Уильямса в каталонский клуб.

"Качество его игры соответствует уровню национальной сборной. Можно говорить не только о Нико или Ламине Ямале, но и о Фабиане Руисе, Родри, Ольмо, о любом игроке...

Нико провел потрясающий сезон и на клубном уровне, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в "Барсу" вывел бы клуб на новый уровень. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Иньеста в интервью Mundo Deportivo.