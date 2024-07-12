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Иньеста: Переход Нико Уильямса вывел бы Барселону на новый уровень
Мнение легенды "блауграны"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился своим мнением относительно возможном трансфера вингера "Атлетика" Нико Уильямса в каталонский клуб.
"Качество его игры соответствует уровню национальной сборной. Можно говорить не только о Нико или Ламине Ямале, но и о Фабиане Руисе, Родри, Ольмо, о любом игроке...
Нико провел потрясающий сезон и на клубном уровне, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в "Барсу" вывел бы клуб на новый уровень. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Иньеста в интервью Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что
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