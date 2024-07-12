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Иньеста: Переход Нико Уильямса вывел бы Барселону на новый уровень

Испания

Мнение легенды "блауграны"

Иньеста: Переход Нико Уильямса вывел бы Барселону на новый уровень

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился своим мнением относительно возможном трансфера вингера "Атлетика" Нико Уильямса в каталонский клуб.

"Качество его игры соответствует уровню национальной сборной. Можно говорить не только о Нико или Ламине Ямале, но и о Фабиане Руисе, Родри, Ольмо, о любом игроке...

Нико провел потрясающий сезон и на клубном уровне, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в "Барсу" вывел бы клуб на новый уровень. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Иньеста в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямс уже согласовал контракт с "Барселоной".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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