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Реал может вернуть защитника из Серии А в случае неудачи с подписанием Йоро
Альтернатива юному центрбеку
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"Реал" рассматривает вариант с возвращением защитника "Лацио" Марио Хилы.
Такой сценария развития события возможен в случае, если мадридскому клубу не удастся в это летнее трансферное окно оформить трансфер 18-летнего центрбека "Лилля" Лени Йорро.
Хила присоединился к академии "Реала" в 2019 году. В 2022-м испанец был продан "Лацио" за 6 млн евро и 50% от суммы при перепродаже. Следовательно, "сливочные" могут вернуть Марио за половину стоимости, но единственным препятствием может выступить позиция римского клуба.
Также в услугах 23-летнего Хилы заинтересованы "Байер", "Ювентус" и "Интер".
В сезоне 2023/24 Марио принял участие в 29 матчах во всех турнирах.
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