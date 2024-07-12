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Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён богом

Испания

Комментарий гордого отца

Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён богом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Мунир Насрауи, отец 16-летнего вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, высказался о своем сыне.

"Когда мой сын родился, я знал, что он станет звездой. Любой отец хочет, чтобы его ребенок был лучшим.

Как и любой ребенок, он хочет стать самым молодым игроком, выигравшим Евро.

Мой сын - лучший во всем. Не только в футболе, но и в любви, и как личность. Он благословлён богом. Это очень важно и нужно ценить", - сказал Насрауи в интервью Marca.

14 июля Ямал сыграет в финале Евро-2024 против сборной Англии. На этом турнире Ламин забил один гол и отдал три результативных ассиста.
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Испания Барселона Ламин Ямал
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
12.07.2024 в 12:52
Ну начинается... Ох уж эти негроиды блъ... А вы ещё говорите почему я их так... А вот почему.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
12.07.2024 в 12:52
Ну начинается... Ох уж эти негроиды блъ... А вы ещё говорите почему я их так... А вот почему.
Ответить
0
0

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