Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён богом

Мунир Насрауи, отец 16-летнего вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, высказался о своем сыне.

"Когда мой сын родился, я знал, что он станет звездой. Любой отец хочет, чтобы его ребенок был лучшим.

Как и любой ребенок, он хочет стать самым молодым игроком, выигравшим Евро.

Мой сын - лучший во всем. Не только в футболе, но и в любви, и как личность. Он благословлён богом. Это очень важно и нужно ценить", - сказал Насрауи в интервью Marca.

14 июля Ямал сыграет в финале Евро-2024 против сборной Англии. На этом турнире Ламин забил один гол и отдал три результативных ассиста.