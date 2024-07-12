Испания
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Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён богом
Комментарий гордого отца
Getty Images/Global Images Ukraine
Мунир Насрауи, отец 16-летнего вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, высказался о своем сыне. "Когда мой сын родился, я знал, что он станет звездой. Любой отец хочет, чтобы его ребенок был лучшим. Как и любой ребенок, он хочет стать самым молодым игроком, выигравшим Евро. Мой сын - лучший во всем. Не только в футболе, но и в любви, и как личность. Он благословлён богом. Это очень важно и нужно ценить", - сказал Насрауи в интервью Marca. 14 июля Ямал сыграет в финале Евро-2024 против сборной Англии. На этом турнире Ламин забил один гол и отдал три результативных ассиста.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
12.07.2024 в 12:52
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