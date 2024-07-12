  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия арендовала у Севильи Рафу Мира
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия арендовала у Севильи Рафу Мира

Испания

Об этом говорится на официальном сайте летучих мышей

Валенсия арендовала у Севильи Рафу Мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наконец закончилась сага вокруг испанского нападающего Рафы Мира. Следующий сезон на правах аренды игрок проведет в "Валенсии". Нападающий является воспитанником молодежной академии "летучих мышей", в которой он находился с 2012 по 2016 гг. Кроме того, "Валенсия" также имеет опцию выкупа контракта испанского игрока.

"Я возвращаюсь домой. Прежде всего, я хочу поблагодарить 4 людей и институты, которые были очень важны для того, чтобы я сюда попал: клуб, который приложил невероятные усилия, чтобы я мог быть здесь; Корону (технический директор "Валенсии"), с которым мы имели много разговоров в течение года; Рубена Бараси, который имел фундаментальное значение, и моего агента, который руководил всей операцией. Это была очень сложная операция после того, как сложилась такая ситуация. Это благодаря им всем я сегодня здесь. Я очень счастлив, я очень жду этого и надеюсь, что наступит момент, когда произойдет то, чего все хотят - что я буду забивать голы. Я чувствую доверие "Валенсии", я чувствую его уже давно, и я уверен, что если все пойдет так, как надо, я буду играть за "Валенсию" много лет, потому что это мой дом, и я очень счастлив здесь", - заявил после перехода испанский форвард.

Добавим, что в прошлом сезоне Рафа Мир провел 22 матча, где отметился 3 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер
yellow-arrow
Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён богом
yellow-arrow
Реал может вернуть защитника из Серии А в случае неудачи с подписанием Йоро
Валенсия (Испания) Севилья Рафа Мир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Валенсія
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости