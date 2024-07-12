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Валенсия арендовала у Севильи Рафу Мира
Об этом говорится на официальном сайте летучих мышей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наконец закончилась сага вокруг испанского нападающего Рафы Мира. Следующий сезон на правах аренды игрок проведет в "Валенсии". Нападающий является воспитанником молодежной академии "летучих мышей", в которой он находился с 2012 по 2016 гг. Кроме того, "Валенсия" также имеет опцию выкупа контракта испанского игрока.
"Я возвращаюсь домой. Прежде всего, я хочу поблагодарить 4 людей и институты, которые были очень важны для того, чтобы я сюда попал: клуб, который приложил невероятные усилия, чтобы я мог быть здесь; Корону (технический директор "Валенсии"), с которым мы имели много разговоров в течение года; Рубена Бараси, который имел фундаментальное значение, и моего агента, который руководил всей операцией. Это была очень сложная операция после того, как сложилась такая ситуация. Это благодаря им всем я сегодня здесь. Я очень счастлив, я очень жду этого и надеюсь, что наступит момент, когда произойдет то, чего все хотят - что я буду забивать голы. Я чувствую доверие "Валенсии", я чувствую его уже давно, и я уверен, что если все пойдет так, как надо, я буду играть за "Валенсию" много лет, потому что это мой дом, и я очень счастлив здесь", - заявил после перехода испанский форвард.
Добавим, что в прошлом сезоне Рафа Мир провел 22 матча, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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