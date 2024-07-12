Алейш Гарсия: Если бы Барса хотела прийти за мной, они бы пришли

Алейш Гарсия этим летом перешел из "Жироны" в леверкузенский "Байер". Игрок, как и испанская команда в целом, прекрасно себя зарекомендовали во время прошлого сезона и неоднократно появлялись слухи о "Барселоне", которая также была заинтересована в услугах полузащитника. Впрочем, Алейш Гарсия доволен тем, что для дальнейшего развития своей карьеры выбрал именно действующего чемпиона Бундеслиги.

"Это очень важный проект из-за того, кто является его лидером. Хаби Алонсо был ключом к моему решению пойти туда. Фактор Лиги чемпионов также был ключевым, я не хотел идти никуда, кроме как играть в Лиге чемпионов. С Мичелом (тренером "Жироны") я играл в том стиле, который подходил мне в футболе, и с Хаби я думаю, что смогу его сохранить. Очевидно, что "Барса" - это клуб, который вызывает восхищение, когда ты слышишь свое имя в их списке. В конце концов, если бы "Барса" хотела прийти за мной, они бы пришли, но если они этого не сделали, то это потому, что я им не нравлюсь, или я не вписываюсь. Я не собираюсь зацикливаться на этом, я очень уверен в клубе, в который пришел", - цитирует Алейша Гарсию Marca.

Добавим, что контракт испанского полузащитника с "Байером" рассчитан до 2029 года. Алейш Гарсия в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.