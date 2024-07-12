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Реал Сосьедад объявил о подписании защитника из Манчестер Сити

Испания

Серхио Гомес покинул Премьер-Лигу

Реал Сосьедад объявил о подписании защитника из Манчестер Сити

Фото: Sky Sports

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12 июля "Реал Сосьедад" объявил о подписании испанского защитника Серхио Гомеса.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года. "Реал Сосьедад" заплатил за футболиста 10 миллиона евро отступных.

Гомес присоединился к испанскому клубу из "Манчестер Сити", где он выступал с 2022 года.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити Серхио Гомес
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Источник:
Real Sociedad
Опубликовал: Екатерина Власова
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