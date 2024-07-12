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Реал Сосьедад объявил о подписании защитника из Манчестер Сити
Серхио Гомес покинул Премьер-Лигу
Фото: Sky Sports
12 июля "Реал Сосьедад" объявил о подписании испанского защитника Серхио Гомеса.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года. "Реал Сосьедад" заплатил за футболиста 10 миллиона евро отступных.
???? ¡Nos vemos muy pronto, @sergiogm_10!#SergioTxuriUrdin pic.twitter.com/Vx5aWyUisw— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 12, 2024
Гомес присоединился к испанскому клубу из "Манчестер Сити", где он выступал с 2022 года.
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Источник:Real Sociedad
Опубликовал: Екатерина Власова
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