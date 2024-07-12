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Президент Ла Лиги - об Уильямсе: Барселона может заплатить нужную сумму Атлетику
Барселона может выкупить игрока в Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселона" очень близка к тому, чтобы выкупить Нико Уильямса у "Атлетика Бильбао".
По словам Тебаса, каталонский клуб имеет достаточный доход для уплаты отступных:
"Барса" очень близка к тому, чтобы позволить себе выкупить Нико. Они могут заплатить нужную сумму. Это клуб, оборот которого близок к 1 миллиарду".
Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.
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