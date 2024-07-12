  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги - об Уильямсе: Барселона может заплатить нужную сумму Атлетику
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги - об Уильямсе: Барселона может заплатить нужную сумму Атлетику

Испания

Барселона может выкупить игрока в Атлетик

Президент Ла Лиги - об Уильямсе: Барселона может заплатить нужную сумму Атлетику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселона" очень близка к тому, чтобы выкупить Нико Уильямса у "Атлетика Бильбао".

По словам Тебаса, каталонский клуб имеет достаточный доход для уплаты отступных:

"Барса" очень близка к тому, чтобы позволить себе выкупить Нико. Они могут заплатить нужную сумму. Это клуб, оборот которого близок к 1 миллиарду".

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.

Читайте такжеЗащитник Барселоны, который не играл с января, вернулся к тренировкам с командой
По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад объявил о подписании защитника из Манчестер Сити
yellow-arrow
Алейш Гарсия: Если бы Барса хотела прийти за мной, они бы пришли
yellow-arrow
Лунин: Роналду - лучший игрок всех времён, Касильяс - мой кумир детства
Атлетик (Бильбао) Барселона Хавьер Тебас Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости