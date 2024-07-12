Президент Ла Лиги - об Уильямсе: Барселона может заплатить нужную сумму Атлетику

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселона" очень близка к тому, чтобы выкупить Нико Уильямса у "Атлетика Бильбао".

По словам Тебаса, каталонский клуб имеет достаточный доход для уплаты отступных:

"Барса" очень близка к тому, чтобы позволить себе выкупить Нико. Они могут заплатить нужную сумму. Это клуб, оборот которого близок к 1 миллиарду".

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.