Тебас: Барселона адаптирует свою структуру ближе к Реалу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какую экономическую эволюцию совершила "Барселона".

"Барса" знала, что ей придется потратить несколько лет на улучшение своего финансового положения.

"Мадридский "Реал" проводит политику заработной платы в соответствии со структурой своих доходов. Сейчас "Барселона" адаптирует свою структуру ближе к "Реалу".

Посмотрим, получится ли у них. Это было бы хорошо для "Барселоны" и для чемпионату Испании", — сказал Тебас.