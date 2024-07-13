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Тебас: Барселона адаптирует свою структуру ближе к Реалу
О сокращении финансового разрыва между Реалом и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какую экономическую эволюцию совершила "Барселона".
"Барса" знала, что ей придется потратить несколько лет на улучшение своего финансового положения.
"Мадридский "Реал" проводит политику заработной платы в соответствии со структурой своих доходов. Сейчас "Барселона" адаптирует свою структуру ближе к "Реалу".
Посмотрим, получится ли у них. Это было бы хорошо для "Барселоны" и для чемпионату Испании", — сказал Тебас.
Напомним, недавно Тебас прокомментировал успехи в финансовом балансе "Барселоны".
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