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Тебас: Барселона адаптирует свою структуру ближе к Реалу

Испания

О сокращении финансового разрыва между Реалом и Барселоной

Тебас: Барселона адаптирует свою структуру ближе к Реалу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какую экономическую эволюцию совершила "Барселона".

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"Барса" знала, что ей придется потратить несколько лет на улучшение своего финансового положения.

"Мадридский "Реал" проводит политику заработной платы в соответствии со структурой своих доходов. Сейчас "Барселона" адаптирует свою структуру ближе к "Реалу".

Посмотрим, получится ли у них. Это было бы хорошо для "Барселоны" и для чемпионату Испании", — сказал Тебас.

Напомним, недавно Тебас прокомментировал успехи в финансовом балансе "Барселоны".

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Барселона Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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