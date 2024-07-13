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Возвращение в большой футбол. Реал Мадрид рассматривает подписание Давида Де Хеа

Испания

Если все-таки Лунин покинет Реал, а Кепа перейдет в саудовскую лигу

Возвращение в большой футбол. Реал Мадрид рассматривает подписание Давида Де Хеа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Флорентино Перес заинтересован в услугах Давида Де Хеа, сообщает Don Diario.

Читайте такжеЛунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги

По информации источника, Флорентино Перес рассматривает вариант подписания свободного агента Давида Де Хеа в случае ухода Андрея Лунина. Отмечается, что мадридский "Реал" пытался подписать вратаря прошлым летом.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

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Источник:
Don Diario
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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