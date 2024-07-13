Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение в большой футбол. Реал Мадрид рассматривает подписание Давида Де Хеа
Если все-таки Лунин покинет Реал, а Кепа перейдет в саудовскую лигу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Флорентино Перес заинтересован в услугах Давида Де Хеа, сообщает Don Diario.
Читайте такжеЛунин в раздумьях относительно своего будущего. Кепа может перейти в клуб саудовской лиги
По информации источника, Флорентино Перес рассматривает вариант подписания свободного агента Давида Де Хеа в случае ухода Андрея Лунина. Отмечается, что мадридский "Реал" пытался подписать вратаря прошлым летом.
Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Don Diario
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
- Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
- В Киеве играть не будет. Динамо отправило Эрика Рамиреса в очередную аренду
- Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн