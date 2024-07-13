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Реал заработал почти 1 млн евро на футболках Мбаппе в первый день продаж
Болельщики покупают с энтузиазмом
Twitter FIFA
"Королевский клуб" запустил продажу футболок с фамилией звездного новичка. Онлайн-магазин получил большую нагрузку из-за повышенного спроса. Сообщается, что за первый день оформили более 7000 заказов.
На этих продажах "сливочные" заработают более 800 тысяч евро. Французский бомбардир присоединился к "Реалу" в статусе свободного агента.
Стороны подписали соглашение на пять лет. В СМИ пишут о размере подъемных для Килиана на уровне 150 млн. Также форвард будет получать проценты от имиджевых прав.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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