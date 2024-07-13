Реал заработал почти 1 млн евро на футболках Мбаппе в первый день продаж

"Королевский клуб" запустил продажу футболок с фамилией звездного новичка. Онлайн-магазин получил большую нагрузку из-за повышенного спроса. Сообщается, что за первый день оформили более 7000 заказов.

На этих продажах "сливочные" заработают более 800 тысяч евро. Французский бомбардир присоединился к "Реалу" в статусе свободного агента.

Стороны подписали соглашение на пять лет. В СМИ пишут о размере подъемных для Килиана на уровне 150 млн. Также форвард будет получать проценты от имиджевых прав.