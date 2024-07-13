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Реал заработал почти 1 млн евро на футболках Мбаппе в первый день продаж

Испания

Болельщики покупают с энтузиазмом

Реал заработал почти 1 млн евро на футболках Мбаппе в первый день продаж

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"Королевский клуб" запустил продажу футболок с фамилией звездного новичка. Онлайн-магазин получил большую нагрузку из-за повышенного спроса. Сообщается, что за первый день оформили более 7000 заказов.

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На этих продажах "сливочные" заработают более 800 тысяч евро. Французский бомбардир присоединился к "Реалу" в статусе свободного агента.

Стороны подписали соглашение на пять лет. В СМИ пишут о размере подъемных для Килиана на уровне 150 млн. Также форвард будет получать проценты от имиджевых прав.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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