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Сауль продолжит карьеру в Севилье
Атлетико Мадрид отдаст Сауля в аренду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник Сауль Ньигес перейдет в "Севилью" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, Сауль продолжит карьеру в "Севилье". Зарплата 29-летнего испанца будет намного ниже, чем в мадридском "Атлетико" (в Мадриде он зарабатывал около 7 миллионов евро в год).
Напомним, в прошлом сезоне Сауль отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 49 матчах во всех турнирах. Действующее соглашение с "Атлетико Мадрид" рассчитано до июня 2026 года.
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