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Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне
Работать в клубе будут 8 человек
FC Barcelona
"Барселона" на своем официальном сайте представила тренерский штаб, который будет работать в клубе под руководством Ханса Флика.
В штаб входят:
Ассистенты - Маркус Сорг (немецкий тренер, с которым Флик работал в сборной Германии), Тони Тапалович (бывший тренер голкиперов "Баварии"), Гайко Вестерманн (бывший ассистент главного тренера сборной Германии U-19).
Тренер вратарей - Хосе Роман Де ла Фуэнте.
Ведущий тренер по физподготовке - Хулио Тоус (ранее работал в "Тоттенхэме", "Интере", "Челси")
Тренеры по физподготовке на поле - Пепе Конде (ранее работал в "Севилье"), и Рафа Мальдонадо.
Инструктор тренажёрного зала - Херман Фернандес.
Напомним, 29 мая Флик стал новым главным тренером "Барселоны". Контракт "Барселоны" с немцем рассчитан до июня 2026 года.
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