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Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне

Испания

Работать в клубе будут 8 человек

Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне

FC Barcelona

Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте представила тренерский штаб, который будет работать в клубе под руководством Ханса Флика.

В штаб входят:
Ассистенты - Маркус Сорг (немецкий тренер, с которым Флик работал в сборной Германии), Тони Тапалович (бывший тренер голкиперов "Баварии"), Гайко Вестерманн (бывший ассистент главного тренера сборной Германии U-19).
Тренер вратарей - Хосе Роман Де ла Фуэнте.

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Ведущий тренер по физподготовке - Хулио Тоус (ранее работал в "Тоттенхэме", "Интере", "Челси")
Тренеры по физподготовке на поле - Пепе Конде (ранее работал в "Севилье"), и Рафа Мальдонадо.
Инструктор тренажёрного зала - Херман Фернандес.

Напомним, 29 мая Флик стал новым главным тренером "Барселоны". Контракт "Барселоны" с немцем рассчитан до июня 2026 года.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.07.2024 в 10:06
Смысл дрова каталонские тренировать? Напрасная трата денег
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2
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Комментарии 6
oda1979 (Запорожье)
14.07.2024 в 10:06
Смысл дрова каталонские тренировать? Напрасная трата денег
Ответить
0
2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2024 в 10:33
Дурачок ода не вкурил, что здесь про филиал реала - "Эспаньол" не говорится.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2024 в 09:56
Со стороны Барселоны, чтобы завоёвывать трофеи, тренерский штаб. Узкопрофильные специалисты своего дела. Со стороны Фло Переса - свои арбитры, свои люди в техническом комитете испанской федерации футбола, лично САМ - Хавьер Тебас, покровительство Королевской семьи Испании, лучшая подруга Фло Переса - Марта Силва, генпрокурор Испании (ранее 6 лет работала в юридическом департаменте РМ).
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0
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.07.2024 в 10:32
Привіт, Даріан. В Канаді теж зараз спека, як у нас, чи там нормальна погода?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2024 в 10:36
Вітаю. Я в Бельгії. Тут нема такої жари, як зараз в Україні. Часто йдуть дощі. Зараз дуже сонячно, але ще вчора було дуже прохолодно, як в Україні у жовтні.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2024 в 10:40
Якби тут була опція, що можна розмістити фото, я б виклав багато фото. До речі, я мешкаю у 15 хвилинах ходи від стадіона "Ейзель", де усі свої матчі проводить Бельгія. Зараз стадіон має назву - Стадіон імені Короля Бодуєна. В 1985 році на цьому стадіоні була трагедія, коли у фіналі КЄЧ між Ювентусом і Ліверпулем обвалилася трибуна і загинуло 39 вболівальників.
 
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