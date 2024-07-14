Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне

"Барселона" на своем официальном сайте представила тренерский штаб, который будет работать в клубе под руководством Ханса Флика.

В штаб входят:

Ассистенты - Маркус Сорг (немецкий тренер, с которым Флик работал в сборной Германии), Тони Тапалович (бывший тренер голкиперов "Баварии"), Гайко Вестерманн (бывший ассистент главного тренера сборной Германии U-19).

Тренер вратарей - Хосе Роман Де ла Фуэнте.

Ведущий тренер по физподготовке - Хулио Тоус (ранее работал в "Тоттенхэме", "Интере", "Челси")

Тренеры по физподготовке на поле - Пепе Конде (ранее работал в "Севилье"), и Рафа Мальдонадо.

Инструктор тренажёрного зала - Херман Фернандес.

Напомним, 29 мая Флик стал новым главным тренером "Барселоны". Контракт "Барселоны" с немцем рассчитан до июня 2026 года.