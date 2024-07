Вильярреал подписал 19-летнего защитника Манчестер Юнайтед

19-летний Вилли Камбвала после своего дебютного сезона в составе "Манчестер Юнайтед", нашел новый клуб. В новом сезоне защитник будет играть за "Вильярреал", а контракт с испанцами рассчитан до июня 2029 года.

Воспитанник молодежной академии "Манчестер Юнайтед", куда он перешел из "Сошо", Камбвала всего провел 10 матчей за "красных дьяволов" в прошлом сезоне. Восемь из них - в Премьер-лиге. Кроме того, игрок также выиграл Кубок Англии с "МЮ".

???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????



The young defender has joined from @ManUtd on a deal until June 2029 ✍️



Welcome, Willy ????