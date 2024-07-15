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Вильярреал подписал 19-летнего защитника Манчестер Юнайтед
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний Вилли Камбвала после своего дебютного сезона в составе "Манчестер Юнайтед", нашел новый клуб. В новом сезоне защитник будет играть за "Вильярреал", а контракт с испанцами рассчитан до июня 2029 года.
Воспитанник молодежной академии "Манчестер Юнайтед", куда он перешел из "Сошо", Камбвала всего провел 10 матчей за "красных дьяволов" в прошлом сезоне. Восемь из них - в Премьер-лиге. Кроме того, игрок также выиграл Кубок Англии с "МЮ".
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) July 15, 2024
The young defender has joined from @ManUtd on a deal until June 2029 ✍️
Welcome, Willy ????
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Вильярреал" занял 8-е место в Ла Лиге.
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