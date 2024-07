Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может больше не появиться на поле в официальных матчах в 2024 году.

Об этом сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на издания Relevo и Sport.

Отмечается, что 25-летнему защитнику предстоит операция, восстановление после которой может затянуться до 2025 года. Впрочем, есть вероятность, что Араухо сможет вернуться в строй в декабре.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против сборной Бразилии уругваец получил травму бицепса бедра.

???????????????? Ronald Araújo, set to undergo surgery after injury with Uruguay.



He’s back in Barcelona and ready for surgery with plan to return before 2025, could be in December.@tjuanmarti @MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/1p5NuCInh6