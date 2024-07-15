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Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года
Существенная потеря для каталонского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может больше не появиться на поле в официальных матчах в 2024 году.
Об этом сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на издания Relevo и Sport.
Отмечается, что 25-летнему защитнику предстоит операция, восстановление после которой может затянуться до 2025 года. Впрочем, есть вероятность, что Араухо сможет вернуться в строй в декабре.
Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против сборной Бразилии уругваец получил травму бицепса бедра.
???????????????? Ronald Araújo, set to undergo surgery after injury with Uruguay.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024
He’s back in Barcelona and ready for surgery with plan to return before 2025, could be in December.@tjuanmarti @MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/1p5NuCInh6
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