  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года

Испания

Существенная потеря для каталонского клуба

Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может больше не появиться на поле в официальных матчах в 2024 году.

Об этом сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на издания Relevo и Sport.

Отмечается, что 25-летнему защитнику предстоит операция, восстановление после которой может затянуться до 2025 года. Впрочем, есть вероятность, что Араухо сможет вернуться в строй в декабре.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против сборной Бразилии уругваец получил травму бицепса бедра.

По теме
yellow-arrow
Мората вскоре станет игроком Милана - Романо
yellow-arrow
Вильярреал подписал 19-летнего защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Барселона Уругвай травма Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
15.07.2024 в 16:20
Пздц блъ. И не продали и играть не будет. Ох.уеть.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
15.07.2024 в 16:20
Пздц блъ. И не продали и играть не будет. Ох.уеть.
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 16:28
Без него будет лучше
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости