Источник: Араухо рискует вылететь до конца 2024 года

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может больше не появиться на поле в официальных матчах в 2024 году.

Об этом сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на издания Relevo и Sport.

Отмечается, что 25-летнему защитнику предстоит операция, восстановление после которой может затянуться до 2025 года. Впрочем, есть вероятность, что Араухо сможет вернуться в строй в декабре.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против сборной Бразилии уругваец получил травму бицепса бедра.