Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико вскоре подпишет контракт с чемпионом Европы-2024
Уже все решено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Робен Ле Норман готов сменить клуб после успешной кампании на Евро-2024.
По словам Фабрицио Романо, футболист присоединится к "Атлетико Мадрид" в ближайшие дни. Все детали долгосрочного контракта с 27-летним центрбеком согласованы, ему осталось лишь пройти медосмотр.
Ожидается, что "Реал Сосьедад" получит 30 миллионов евро за трансфер Ле Нормана.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн