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Атлетико вскоре подпишет контракт с чемпионом Европы-2024

Испания

Уже все решено

Атлетико вскоре подпишет контракт с чемпионом Европы-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Робен Ле Норман готов сменить клуб после успешной кампании на Евро-2024.

По словам Фабрицио Романо, футболист присоединится к "Атлетико Мадрид" в ближайшие дни. Все детали долгосрочного контракта с 27-летним центрбеком согласованы, ему осталось лишь пройти медосмотр.

Ожидается, что "Реал Сосьедад" получит 30 миллионов евро за трансфер Ле Нормана.

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Робен Ле Норман
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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