Атлетико вскоре подпишет контракт с чемпионом Европы-2024

Центральный защитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Робен Ле Норман готов сменить клуб после успешной кампании на Евро-2024.

По словам Фабрицио Романо, футболист присоединится к "Атлетико Мадрид" в ближайшие дни. Все детали долгосрочного контракта с 27-летним центрбеком согласованы, ему осталось лишь пройти медосмотр.

Ожидается, что "Реал Сосьедад" получит 30 миллионов евро за трансфер Ле Нормана.