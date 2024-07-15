Де ла Фуэнте - о Родри: Пожалуйста, отдайте ему Золотой мяч

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о Родри после победы команды на Евро-2024.

"Родри должен быть обладателем "Золотого мяча". Пожалуйста, отдайте ему его. Он просто лучший футболист в мире".

Родри сыграл 6 матчей на Евро-2024, где забил 1 гол. Испанец на клубном уровне выступает за "Манчестер сити", где в прошлом сезоне провел 50 поединков, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.