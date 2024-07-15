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Де ла Фуэнте - о Родри: Пожалуйста, отдайте ему Золотой мяч
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о Родри после победы команды на Евро-2024.
"Родри должен быть обладателем "Золотого мяча". Пожалуйста, отдайте ему его. Он просто лучший футболист в мире".
Родри сыграл 6 матчей на Евро-2024, где забил 1 гол. Испанец на клубном уровне выступает за "Манчестер сити", где в прошлом сезоне провел 50 поединков, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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