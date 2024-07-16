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Жирона нашла потенциальную замену Довбика

Испания
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В клубе готовятся к возможному уходу бомбардира

Жирона нашла потенциальную замену Довбика

Фото - Transfermarkt

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Словенский форвард швейцарского "Лугано" Ян Целар оказался среди главных кандидатов на усиление атаки "бело-красных". За футболистом следит спортивный директор каталонцев Кике Карсель. Этот трансфер возможен, если Довбик все же покинет коллектив этим летом.

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В течение сезонов 2017/18 и 2018/19 Ян забил 42 гола в "Роме" U19, но в первую команду так и не пробился. После двух лет в составе участников Серии В, "волки" продали его "Лугано" за 475 тысяч евро.

В швейцарском клубе Целар набрал 60 баллов по системе гол+пас после трех кампаний (117 игр). На Евро футболист провел 68 минут в трех матчах.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
GOL digital
Опубликовал: Александр Симченко
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