Мбаппе прошел медосмотр в Реале перед презентацией. ВИДЕО и ФОТО

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе успешно прошёл медицинский осмотр в Мадриде.

Возле медицинского центра французского нападающего ждало большое количество прессы и болельщиков "королевского" клуба.

Позднее, в 13:00, состоится презентация Мбаппе в качестве нового игрока "Реала".

Напомним, что о трансфере 25-летнего футболиста было объявлено 3 июня. Контракт со "сливочными" Килиан подписал до середины 2029 года.

“I won’t believe Kylian Mbappé signing for Real Madrid until we see him with his thumbs up during his medical”.



Ladies and gentlemen, we have finally arrived. pic.twitter.com/uPYzaZ0hTm