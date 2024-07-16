Мбаппе прошел медосмотр в Реале перед презентацией. ВИДЕО и ФОТО

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе успешно прошёл медицинский осмотр в Мадриде.

Возле медицинского центра французского нападающего ждало большое количество прессы и болельщиков "королевского" клуба.

Позднее, в 13:00, состоится презентация Мбаппе в качестве нового игрока "Реала".

Напомним, что о трансфере 25-летнего футболиста было объявлено 3 июня. Контракт со "сливочными" Килиан подписал до середины 2029 года.

???????? Visite médicale en cours pour Kylian Mbappé ???????? avec le Real Madrid ! ????????



???? @relevo pic.twitter.com/mmWBWFrbdT — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2024

Kylian Mbappé signing Real Madrid shirts after his medical.



It's really happening man ????pic.twitter.com/yjJ4G8HcM6 — Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) July 16, 2024