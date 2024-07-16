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Мбаппе прошел медосмотр в Реале перед презентацией. ВИДЕО и ФОТО

Испания

Без эксцессов

Мбаппе прошел медосмотр в Реале перед презентацией. ВИДЕО и ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе успешно прошёл медицинский осмотр в Мадриде.

Возле медицинского центра французского нападающего ждало большое количество прессы и болельщиков "королевского" клуба.

Позднее, в 13:00, состоится презентация Мбаппе в качестве нового игрока "Реала".

Напомним, что о трансфере 25-летнего футболиста было объявлено 3 июня. Контракт со "сливочными" Килиан подписал до середины 2029 года.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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