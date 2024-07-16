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Мбаппе прошел медосмотр в Реале перед презентацией. ВИДЕО и ФОТО
Без эксцессов
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Реала" Килиан Мбаппе успешно прошёл медицинский осмотр в Мадриде.
Возле медицинского центра французского нападающего ждало большое количество прессы и болельщиков "королевского" клуба.
Позднее, в 13:00, состоится презентация Мбаппе в качестве нового игрока "Реала".
Напомним, что о трансфере 25-летнего футболиста было объявлено 3 июня. Контракт со "сливочными" Килиан подписал до середины 2029 года.
???????? Visite médicale en cours pour Kylian Mbappé ???????? avec le Real Madrid ! ????????— Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2024
???? @relevo pic.twitter.com/mmWBWFrbdT
Kylian Mbappé signing Real Madrid shirts after his medical.— Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) July 16, 2024
It's really happening man ????pic.twitter.com/yjJ4G8HcM6
“I won’t believe Kylian Mbappé signing for Real Madrid until we see him with his thumbs up during his medical”.— Xav Salazar (@XavsFutbol) July 16, 2024
Ladies and gentlemen, we have finally arrived. pic.twitter.com/uPYzaZ0hTm
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