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Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем

Испания

Слегка неожиданный трансферный слух

Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский опорник хорватской "Истры 1961" Александр Петрусенко может пополнить состав "Жироны".

Как сообщает журналист Алекс Луна, о трансфере 26-летнего футболиста может быть объявлено уже в конце июля.

Напомним, что за "Жирону" уже выступают два украинских игрока - Артём Довбик и Виктор Цыганков.

В прошлом сезоне Петрусенко принял участие в 30 матчах, отметившись двумя результативными передачами.

Петрусенко - воспитанник "Динамо", однако за основную команду так и не сыграл. В Украине Александр выступал в составах "Горняк-Спорт" и "Миная".

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Опубликовал: Александр Бураков
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