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Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем
Слегка неожиданный трансферный слух
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский опорник хорватской "Истры 1961" Александр Петрусенко может пополнить состав "Жироны".
Как сообщает журналист Алекс Луна, о трансфере 26-летнего футболиста может быть объявлено уже в конце июля.
Напомним, что за "Жирону" уже выступают два украинских игрока - Артём Довбик и Виктор Цыганков.
В прошлом сезоне Петрусенко принял участие в 30 матчах, отметившись двумя результативными передачами.
Петрусенко - воспитанник "Динамо", однако за основную команду так и не сыграл. В Украине Александр выступал в составах "Горняк-Спорт" и "Миная".
????— Alex Luna (@alexlunafut) July 16, 2024
???????? El @GironaFC podría tener encarrilada la llegada de OLEKSANDR PETRUSENKO.
Pivote, ucraniano, 26 años. Jugador del NK Istra, perteneciente a la Primera División croata.
Llegaría a finales de julio aprox.
Más info en @mundodeportivo. pic.twitter.com/9fTKRDDrAp
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