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Килиан Мбаппе официально подписал контракт с мадридским Реалом

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Килиан Мбаппе официально подписал контракт с мадридским Реалом

Фото - FC Real Madrid

Новина українською

Килиан Мбаппе теперь полноправный игрок "Реала". Нападающий подписал контракт до 30 июня 2029 года. В этот важный момент его сопровождал Флорентино Перес.

Представитель Франции перешел в команду на правах свободного агента. Во время презентации во вторник было официально подтверждено, что новый звездный игрок будет играть с цифрой "9" на спине. Его футболка была показана болельщикам, которые ранее массово собирали автографы у француза.

Добавим, что сегодня также состоится пресс-конференция с участием Килиана Мбаппе.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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