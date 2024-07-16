Килиан Мбаппе официально подписал контракт с мадридским Реалом

Килиан Мбаппе теперь полноправный игрок "Реала". Нападающий подписал контракт до 30 июня 2029 года. В этот важный момент его сопровождал Флорентино Перес.



Представитель Франции перешел в команду на правах свободного агента. Во время презентации во вторник было официально подтверждено, что новый звездный игрок будет играть с цифрой "9" на спине. Его футболка была показана болельщикам, которые ранее массово собирали автографы у француза.

Добавим, что сегодня также состоится пресс-конференция с участием Килиана Мбаппе.