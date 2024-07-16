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Килиан Мбаппе официально подписал контракт с мадридским Реалом
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - FC Real Madrid
Килиан Мбаппе теперь полноправный игрок "Реала". Нападающий подписал контракт до 30 июня 2029 года. В этот важный момент его сопровождал Флорентино Перес.
Представитель Франции перешел в команду на правах свободного агента. Во время презентации во вторник было официально подтверждено, что новый звездный игрок будет играть с цифрой "9" на спине. Его футболка была показана болельщикам, которые ранее массово собирали автографы у француза.
Добавим, что сегодня также состоится пресс-конференция с участием Килиана Мбаппе.
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