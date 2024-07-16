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Мбаппе впервые вышел на поле Сантьяго Бернабеу в форме Реала. Видео и фото с презентации
Главный трансфер лета
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась презентация Килиана Мбаппе в качестве новоиспечённого футболиста мадридского "Реала".
Во время торжественной церемонии французский нападающий впервые вышел перед болельщиками в "сливочной" форме.
Сообщается, что поприветствовать Мбаппе на трибуны "Сантьяго Бернабеу" пришло около 80 тысяч человек.
Ранее
MBAPPE ya luce de blanco en el BERNABÉU ????⚪️#WelcomeMbappé pic.twitter.com/ANUjBbS68A— Las Deportícias (@Las_Deporticias) July 16, 2024
WHAT A VIDEO! ❤️— TC (@totalcristiano) July 16, 2024
pic.twitter.com/t1k0p5Sghn
LEGENDARY! ???? pic.twitter.com/UvcNis9opB— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 16, 2024
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