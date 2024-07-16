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Мбаппе впервые вышел на поле Сантьяго Бернабеу в форме Реала. Видео и фото с презентации

Испания
Обновлено

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Мбаппе впервые вышел на поле Сантьяго Бернабеу в форме Реала. Видео и фото с презентации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась презентация Килиана Мбаппе в качестве новоиспечённого футболиста мадридского "Реала".

Во время торжественной церемонии французский нападающий впервые вышел перед болельщиками в "сливочной" форме.

Сообщается, что поприветствовать Мбаппе на трибуны "Сантьяго Бернабеу" пришло около 80 тысяч человек.

Ранее Килиан прошёл медосмотр и подписал контракт с "Реалом". За мадридцев звёздный форвард будет выступать под 9-м номером.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
16.07.2024 в 14:41
80 тыщ... Бесплатное пиво и креветки?
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Комментарии 3
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Вarcelinius
16.07.2024 в 14:41
80 тыщ... Бесплатное пиво и креветки?
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
16.07.2024 в 14:59
Найсильніший клуб світу може собі дозволити пригостити безкоштовним пивом та креветками своїх вболівальників, на відміну від збанкрутілої барсотушки
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Просто Квашин (Харків)
16.07.2024 в 15:28
ти барселось від зависті вже три рази обісрався....
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