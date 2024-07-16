Мбаппе во время презентации в Реале: Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб

Сегодня Килиан Мбаппе стал игроком мадридского "Реала". Во время презентации французского игрока на стадионе "Сантьяго Бернабеу" новичок клуба поделился своими впечатлениями от перехода в новый клуб.

"Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за "Реал Мадрид", и сегодня моя мечта осуществилась. Я счастливый парень. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверял мне с первого дня. Многое произошло... но спасибо вам. Также спасибо всем людям, которые сделали возможным мое пребывание здесь. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и быть здесь много значит для меня. Спасибо мадридцам за то, что на протяжении многих лет они дарили мне свою любовь. Теперь у меня есть другая мечта - быть достойным истории этого клуба. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб. У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Имея страсть и мечту, вы можете достичь всего, чего пожелаете", - заявил новоиспеченный игрок "Реала" Килиан Мбаппе.

Добавим, что французский нападающий будет играть в клубе под девятым номером, а его контракт рассчитан до середины 2029 года.