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Мбаппе во время презентации в Реале: Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб

Испания

Француз также обратился к детям в своем выступлении

Мбаппе во время презентации в Реале: Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня Килиан Мбаппе стал игроком мадридского "Реала". Во время презентации французского игрока на стадионе "Сантьяго Бернабеу" новичок клуба поделился своими впечатлениями от перехода в новый клуб.

"Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за "Реал Мадрид", и сегодня моя мечта осуществилась. Я счастливый парень. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверял мне с первого дня. Многое произошло... но спасибо вам. Также спасибо всем людям, которые сделали возможным мое пребывание здесь. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и быть здесь много значит для меня. Спасибо мадридцам за то, что на протяжении многих лет они дарили мне свою любовь. Теперь у меня есть другая мечта - быть достойным истории этого клуба. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб. У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Имея страсть и мечту, вы можете достичь всего, чего пожелаете", - заявил новоиспеченный игрок "Реала" Килиан Мбаппе.

Добавим, что французский нападающий будет играть в клубе под девятым номером, а его контракт рассчитан до середины 2029 года.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
16.07.2024 в 14:34
Там уже Винька и Джуд отдают. Так шо на отдачу жизни за Реал в очередь, Мбапа, в очередь... Или подеритесь, а мы позырим.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
16.07.2024 в 14:34
Там уже Винька и Джуд отдают. Так шо на отдачу жизни за Реал в очередь, Мбапа, в очередь... Или подеритесь, а мы позырим.
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0
3
Dr. House (Поділля)
16.07.2024 в 15:01
В Барсопід@ра жовч від заздрощів так і бризкає у всі сторони
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1
1
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Вarcelinius
16.07.2024 в 15:33
Наш Вильямс, в разы лучше вашей Мбапы, шо он на Евро и доказал. А Мбапа ваша обосралась на весь мир. Так чему завидовать?
 
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0
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Просто Квашин (Харків)
16.07.2024 в 15:23
дивись жовчю не захлебнись ... зоркий...
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